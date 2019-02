Immer wieder wird Amazon hierzulande angefeindet: Sei es wegen den mutmaßlich schlechten Arbeitsbedingungen in den Logistikzentren, den wettbewerbsrechtlichen Bedenken vor allem hinsichtlich kleinerer Händler oder zuletzt auch wegen der Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium.

Was sich nun allerdings in der Nacht auf Freitag in Berlin zugetragen hat, dürfte selbst den engagiertesten Kritikern zu weit gegangen sein. Laut diversen Medienberichten wurden am frühen Morgen des 1. Februar ... (Marco Schnepf)

