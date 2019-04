Tesla: Brennender Tesla setzt Aktie unter Druck!

Die Aktie von Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) geriet im gestrigen Handel unter kräftigen Verkaufsdruck. Grund hierfür ist ein viraler Clip von einem brennenden Model S in Shanghai. In dem Video vom Sonntagabend, das sich schnell in chinesischen Online-Netzwerken verbreitete, ist zu sehen, wie der in einem Parkhaus abgestellte Tesla in Flammen aufgeht und ausbrennt.

Vorfall wird untersucht

Der US-Autobauer kündigte im chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo eine Untersuchung des Vorfalls an. Laut Tesla ist bereits ein Team nach Shanghai entsandt worden, das mit den dortigen Behörden in Kontakt stehen soll. Nach aktuellem Stand hat es bei dem Vorfall keine Verletzten gegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...