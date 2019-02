Einen kleinen Rücksetzer erlebte die Aktie von NEL Asa am Dienstag. Es ging allerdings nur um einen Wimpernschlag nach unten. Die Aktie befindet sich nach Ansicht von Analysten dennoch in einem stärkeren charttechnischen Aufwärtstrend. Innerhalb eines Jahres war der Kurs entlang einer starken Aufwärtstrendgerade fast ohne Unterlass nach oben geklettert. Die Aktie kann deshalb auf eine Unterstützung in Höhe von etwa 50 bis 52 Cent hoffen, die bei weitem noch nicht erreicht wurde.

