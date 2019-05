Es kommt wirklich selten vor, dass ein DAX-Unternehmen solch einen hohen Kurssprung an einem Tag hinlegt. Am 10.05.2019 stieg der Kurs von ThyssenKrupp (WKN:750000) um sagenhafte 28,17 % an. Aber was war der Grund für diese Kursexplosion? ThyssenKrupp will sich neu ordnen und hat die geplante Aufspaltung des Unternehmens gestoppt. Hintergrund ist, dass die geplante Stahlfusion mit Tata Steel (WKN:A0DQQE) nicht zustande kommen wird und man deswegen die strategischen Optionen für das Unternehmen neu ...

