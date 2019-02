BONN (IT-Times) - Jeder kennt es. Gespräche mit dem Smartphone reißen plötzlich ab. Nun will die Deutsche Telekom AG (DTAG) mit neuen Frequenzen Funklöcher in Deutschland stopfen. Dazu hat der Bonner Carrier beim Regulierer in Deutschland, der Bundesnetzagentur, die Nutzung entsprechender 700-MHz-Frequenzen...

Den vollständigen Artikel lesen ...