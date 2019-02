Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wirtschaft warnt Bundesregierung vor zu viel staatlicher Einflussnahme

Nach Ansicht der deutschen Wirtschaft ist es "höchste Zeit" für ein industriepolitisches Gesamtkonzept der Bundesregierung. Allerdings warnten Industrie, Maschinenbauer und Ökonomen vor zu viel staatliche Einflussnahme wie etwa durch den Erwerb von Unternehmensanteilen. Zuvor hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eine "Nationale Industriestrategie 2030" vorgestellt, in der er vorschlug, der Staat solle wenn nötig vorübergehend Anteile von Unternehmen übernehmen.

Neues Sicherheitssystem für Arzneimittel startet am Samstag

Ein neues Sicherheitssystem für verschreibungspflichtige Arzneimittel tritt am Samstag in Kraft und soll die Verbraucher besser vor gefälschten Medikamenten schützen. Bestandteil sind eine individuelle Nummer für jede Packung und ein Erstöffnungsschutz, wie die Organisation Securpharm am Dienstag mitteilte. Sie wurde von Industrie, Großhandel und Apothekerschaft ins Leben gerufen und hat das neue System anhand von EU-Vorgaben entwickelt.

Türkischer Präsident will Isbank an Schatzamt übergeben

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat verkündet, die türkische Isbank, die zum Teil der Opposition gehört, der Kontrolle des Schatzamts unterstellen zu wollen. "Mit der Erlaubnis Gottes wird Isbank zum Eigentum des Schatzamts werden. Wenn Gott will, wird das Parlament diese historische Entscheidung treffen", sagte Erdogan vor den Abgeordneten seiner Partei für Entwicklung und Gerechtigkeit (AKP). Der Schritt ist brisant, da mehr als ein Viertel der Türkiye Is Bankasi der oppositionellen Republikanischen Volkspartei (CHP) gehört.

Markit: US-Dienstleister wachsen im Januar langsamer, aber robust

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Januar gedämpfter als im Vormonat gezeigt, was den Prognosen entsprach. Insgesamt zeigt sich der Sektor aber robust. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 54,2 von 54,4 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 54,2 vorhergesagt. Vorläufig war für Januar ein Wert von 54,2 ermittelt worden.

ISM-Index für US-Dienstleister im Januar trotz Rückgang robust

Das Wachstum in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Januar verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 56,7 (Vormonat: 58,0). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 57,0 prognostiziert. Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 57,7 (Vormonat: 62,7), jener für die Beschäftigung legte zu auf 57,8 (Vormonat: 56,6).

Massiver Protest gegen Trumps designierten Innenminister

Mit der Nominierung des früheren Öl-Lobbyisten David Bernhardt für den Posten des US-Innenministers hat Präsident Donald Trump massiven Protest ausgelöst. Der Chef der oppositionellen Demokraten im Senat, Chuck Schumer, bezeichnete Bernhardt am Montagabend (Ortszeit) als "ernsthafte Bedrohung für staatliche Ländereien, Tierleben und Naturressourcen" des Landes. Auch Umweltschützer wandten sich scharf gegen Bernhardts Nominierung.

Putin und Netanjahu wollen am 21. Februar über Syrien beraten

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Russlands Staatschef Wladimir Putin wollen noch in diesem Monat ihre Syrien-Politik miteinander abstimmen. Netanjahu kündigte am Dienstag einen Besuch bei Putin in Moskau für den 21. Februar an. Dem Besuch seien mehrere Telefonate vorangegangen. Israel gehe es darum, dass sich der Iran nicht im Nachbarland Syrien festsetze, sagte Netanjahu.

