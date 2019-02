Straubing (ots) - Altmaier handelt nicht aus Sorge um die Wirtschaft. Der "Ankündigungsminister", wie er inzwischen allenthalben genannt wird, agiert seit Amtsantritt erfolglos. Seine Gründungsoffensive floppte. Er kündigte eine steuerliche Entlastung der Unternehmen von 20 Milliarden Euro an und ging wieder auf Abstand. Der Bundesrechnungshof warf ihm völliges Missmanagement bei der Umsetzung der Energiewende vor. Altmaier, der fast vom CDU-Politiker Friedrich Merz abgelöst worden wäre, muss also endlich liefern. Gefragt ist jedoch konkretes Handeln. Luftschlösser wie die "Industriestrategie" verbessern seine Jobchancen nicht.



