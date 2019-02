Die Chinesen feiern jetzt den Beginn des neuen Jahres - 15 Tage lang. Fabriken stehen oft noch länger still. Das trifft die Wirtschaft weltweit: Es fahren weniger Schiffe - und selbst der Bitcoin ist betroffen.

Wenn Chinesen das neue Jahr begrüßen, wünschen sie einander "Gong Xi Fa". "Viel Glück beim Reichwerden", heißt das übersetzt. Das hat eine gewisse Ironie. Denn die Feiertage gehören zu den wenigen Zeiten im Jahr, in denen kaum jemand arbeitet. Das Reichwerden pausiert. Nicht nur in China. Die Auswirkungen davon bekommen Unternehmen auf der ganzen Welt zu spüren.

Mehr als eine Milliarde Menschen feiern am 5. Februar den Beginn des Jahrs des Schweins. Ganz China leuchtet im Schein hunderttausenden Laternen rot. Die Menschen überreichen sich rote Umschläge und Geschenke. Auch in Malaysia, Singapur, Südkorea oder Vietnam wird das neue Jahr ausgelassen gefeiert. Familien kommen zusammen. Fabriken stehen still. Das Fest zum Mondneujahr - auch bekannt als das chinesische Neujahrsfest - ist einer der wichtigsten Feiertage weltweit.

In der Zeit davor steigt die Kauflaune in dem bevölkerungsreichsten Land der Welt. Danach herrscht Flaute: Die Produktion in Asien verlangsamt sich, die Nachfrage auch.

Die Folge: Weniger Schiffe kreuzen die Weltmeere, der Umschlag in den Häfen weltweit schwächelt. Weil die chinesischen Kunden weniger kaufen, ist der Februar für viele Industrie- und Handelsunternehmen kein guter Monat.

In diesem Jahr könnten die Folgen heftiger sein als je zuvor. Die chinesische Wirtschaft schwächelt, auch unter dem Druck des Handelsstreits mit der USA. Und so könnten viele Betriebe länger pausieren als gewöhnlich.Dabei führt schon die übliche Auszeit zu Einschnitten. Drei Tage lang schließt die Börse in Hong Kong, Geschäfte ...

