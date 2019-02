The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.02.2019



ISIN Name



CA36191A1003 GTA RESOURCES + MINING

CA49373T1021 KHAN RESOURCES INC.

US6024961012 MIMEDX GROUP INC. DL-,001

US8168831027 SENDGRID INC.

US92240G1013 VECTREN CORP.