Berlin (ots) - Die Zahl erschreckt: 126 Millionen Euro an Unterhalt schießt das Land Berlin vor, weil ein Elternteil - in den allermeisten Fällen der Vater - seinen Unterhaltspflichten nicht nachkommt. Fast 44.000 Kinder sind in Berlin derzeit auf Leistungen vom Amt angewiesen, damit sie nicht in Armut aufwachsen. Väter entwickeln eine erstaunliche Fantasie dabei, sich dann arm zu rechnen, wenn es darum geht, ihren beim Ex-Partner lebenden Kindern das nicht zukommen zu lassen, was ihnen zusteht. Viel besser wäre es aber, wenn sie die gleiche Fantasie darauf verwendeten, das Geld aufzutreiben, damit das Amt nicht einspringen muss. Unterhalt ist keine freiwillige Leistung, sondern ein Rechtsanspruch. Wer Kinder in die Welt setzt, der soll bitte schön auch Verantwortung dafür übernehmen.



