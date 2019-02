REDWOOD CITY, Kalifornien, die auf Verlage ausgerichtete Verkäuferplattform für eine Zukunft mit frei zugänglichen digitalen Medien, hat heute eine von Forrester Consulting im Auftrag von PubMatic durchgeführte Studie veröffentlicht, die ergeben hat, dass Einkäufer fast ein Viertel des Budgets für digitale Werbung für mobile Apps zur Verfügung stellen, um trotz der Bedenken in Bezug auf In-App-Betrug und Messbarkeit von verstärkten Zielgruppen-Funktionen und Kundenbindung zu profitieren. Die Ergebnisse dieser Studie liefern wichtige Empfehlungen und Schritte, mit denen Verlage ihre Einnahmen aus mobilen In-App-Umgebungen maximieren können.



Im Oktober 2018 hatte PubMatic Forrester Consulting beauftragt herauszufinden, wie Medieneinkaufsunternehmen programmatische In-App-Werbung planen und kaufen, um Verlage und App-Entwickler mit dem notwendigen Wissen auszustatten, um die wachsenden Investitionen in In-App-Werbung gewinnbringend zu nutzen. Die Studie ergab, dass Käufer fast die Hälfte (45 Prozent) ihrer Budgets für digitale Werbung für Mobilgeräte bereitstellen - gleichmäßig aufgeteilt zwischen Web und App. Darüber hinaus entscheiden sich Medienprofis eher für Käufe von programmatischen Inhalten, sowohl mittels Direkthandel als auch über offene Marktplätze für programmatische Inhalte, als für direkte Käufe von In-App-Inventar.

Bessere Kundenbindung und Zielgruppen-Funktionalität steigern die Investitionen in In-App-Werbung. Rund drei Viertel der Vermarkter kaufen das Format programmatisch, da das Medium diese Vorteile bietet. Weiterhin gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, dass In-App-Werbung diese Versprechen hält. 56 Prozent der Befragten gaben an, mit In-App-Werbung ihre Zielgruppen besser zu erreichen, während 54 Prozent durch das Format eine effektivere Kundenbindung erzielen können.

Während die Investitionen in In-App-Werbung steigen, werden in dieser Studie aber auch die wichtigsten Schwachstellen und Herausforderungen hervorgehoben, mit denen sich Vermarkter und Agenturen in Bezug auf In-App-Werbung konfrontiert sehen:

Wenn es um In-App-Werbung geht, ist Angst vor Betrug die größte Sorge bei Werbetreibenden für Marken (52 Prozent), die diese weitaus häufiger als eine zentrale Herausforderung betrachten als ihre Agenturpartner (36 Prozent).

Herausforderungen bei der Messung der Sichtbarkeit stehen in Bezug auf In-App-Werbung für Agenturen an erster Stelle (48 Prozent), von denen viele bei der Messung ihrer In-App-Kampagnen noch auf traditionelle Leistungskennzahlen angewiesen sind.

Medienkäufer wünschen Unterstützung von Verlagen und Technologieanbietern, um diese Bedenken auszuräumen, und zwar in Form von Betrugsüberprüfungen (über 50 Prozent) und Sichtbarkeitsüberprüfungen (47 Prozent).

Verlage können Unterstützung anbieten, indem sie sich auf ihre Zielgruppen-Funktionen und Qualität konzentrieren. Etwa drei Viertel (73 Prozent) der Befragten nennen die Ausrichtung auf Zielgruppen als das wichtigste Kriterium für die Auswahl eines Verlages für In-App-Werbung und mehr als die Hälfte identifizieren die Qualität des Inventars (58 Prozent) und eine sichere Umgebung für Marken (56 Prozent) als Top-Kriterien.

"Da Einkäufer zunehmend auf programmatische In-App-Möglichkeiten setzen, sind Transparenz und Qualität von entscheidender Bedeutung", sagte Paulina Klimenko, Senior Vice President of Corporate Development und General Manager des Geschäftsbereichs Mobile bei PubMatic. "Marken nutzen ihre Kaufkraft, um intelligentere Investitionen in programmatische Inhalte zu tätigen. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass Verlage und Anbieter von Werbetechnologie die Bedürfnisse und Herausforderungen der Käufer in Bezug auf In-App-Umgebungen verstehen. Durch die Fokussierung auf und Innovationen rund um Datenfunktionen und die Qualität des Werbeinventars können Anbieter von den wachsenden Möglichkeiten im Bereich der In-App-Werbung profitieren."

PubMatic hofft, dass die Veröffentlichung dieser Studie Verlagen ein besseres Verständnis der Chancen und Herausforderungen gibt, die Käufer im Bereich der In-App-Werbung sehen. Gleichzeitig gibt sie Verlagen und App-Entwicklern wichtige Empfehlungen in Bezug auf die Entwicklung fundierter Strategien zur Monetarisierung und Optimierung ihres In-App-Inventars.

Um mehr zu erfahren und die Studie herunterzuladen, besuchen Sie bitte https://pubmatic.com/reports/in-app-environments-advertising-forrester

Methodik

Forrester hat diese Studie mit einer Online-Befragung von 336 Befragten und 4 Interviews mit Entscheidungsträgern für Medienkäufe und Planung bei Marken, Agenturen und Technologieanbietern in den USA, Europa und in der APAC-Region durchgeführt.

