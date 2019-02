Yamaha Motor Co., Ltd. (TOKYO:7272) (ISIN:JP3942800008) engagiert sich aktiv im Rennsport auf der ganzen Welt im Rahmen seiner drei Hauptprinzipien Wertsteigerung der Marke Yamaha, Erwerb fortschrittlicher Technologien und Förderung der gesunden Verbreitung des Motorradrennsports.

Zu den Ergebnissen dieser Bemühungen im Jahr 2018 gehörten Valentino Rossi, der mit seinem Teamkollegen Maverick Viñales den dritten Platz bei der MotoGP-Weltmeisterschaft belegte, ein beispielloser vierter Sieg in Folge beim Suzuka-8-Stunden-Saisonfinale der Langstrecken-Weltmeisterschaft (Endurance World Championship, EWC) sowie Titelgewinne in den jeweiligen Königsklassen des All Japan Road Race Championship, des Asia Road Racing Championship und des MotoAmerica AMA/FIM North America Championship. Zusätzlich zu diesen Leistungen haben wir Menschen auf der ganzen Welt Kando* nähergebracht.

Seit 2015 schafft Yamaha ebenfalls eine abgestufte Step-up-Struktur, um junge Fahrer aus Südostasien und der ganzen Welt zu fördern. Unsere Bemühungen in diesem Bereich haben zu stetigen Fortschritte und Ergebnissen geführt, da mehrere Fahrer den Sprung von Asien nach Europa geschafft haben, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Da Yamaha Motor bei seiner Gründung 1955 mit Rennen begann, ist 2019 bereits das 65. Rennjahr. Und wieder einmal wird Yamaha alles daran setzen, die wichtigste Rennserie der Welt zu bestreiten, zur Förderung der nächsten Generation von Rennfahrern beizutragen, die Motorsportkultur zu fördern und unseren Markenslogan "Revs your Heart" zu kommunizieren.

*Kando ist ein japanisches Wort für das Gefühl von tiefer Zufriedenheit und intensiver Aufregung zur selben Zeit, die wir erleben, wenn wir auf etwas stoßen, das von außergewöhnlichem Wert ist.

