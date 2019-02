Bei einem Treffen betonen Tsipras und Erdogan, dass sie an der Beziehung ihrer beiden Länder arbeiten wollen. Kritik konnten beide dennoch nicht zurückhalten.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras haben nach einem Treffen in Ankara den Ausbau ihrer bislang oft krisenhaften Beziehungen in Aussicht gestellt. "Auch wenn in unseren bilateralen Beziehungen zeitweise unerwünschte Situationen [... ] auftreten, so haben wir Möglichkeiten gefunden, sie schnell wiedergutzumachen", sagte Erdogan bei einer abendlichen Pressekonferenz.

Tsipras sprach von einem "effektiven und ehrlichen Treffen". Es sei wichtig, in der Ägäis ein Klima der Kooperation zu schaffen. Beide Parteien hätten am Dienstag klargemacht, dass sie den "Teufelskreis der Krisen" durchbrechen wollten. Griechische Medien sahen noch am Abend "kleine und vorsichtige Schritte zur Annäherung".

Bei den Gesprächen ging es laut Erdogan auch um die Terrorbekämpfung. Griechenland dürfe kein sicherer Hafen für Terrororganisation wie PKK und Fetö werden, mahnte er. Mit dieser ...

