Andersen Global ist stolz, eine Kooperationsvereinbarung mit Estudio Hernández Ugarelli, einer angesehenen Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatungskanzlei in Lima, Peru, bekannt zu geben. Dies ist die zweite Kooperationsvereinbarung in Peru für Andersen Global. Hernández Ugarelli besteht aus vier Partnern und 12 Mitarbeitern.

Hernández Ugarelli ist eine der führenden Steuer- und Rechtsberatungskanzleien Perus. Das Team von Experten verfügt über jahrzehntelange Rechtserfahrung und ist spezialisiert auf Steuerrecht, Zoll, Versicherungen, Banken und Finanzen, Infrastruktur sowie Transferpreisgestaltung. Chambers Partners hat die Kanzlei seit 2011 durchgehend als führend bei Steuern anerkannt, und seit 2018 ist sie im Transactions Deals Report der Leaders League für Steuerrecht und Transferpreisgestaltung vertreten.

Cecilia Hernández ist ehemalige Beraterin bei Arthur Andersen mit sieben Jahren Erfahrung im Steuerbereich. "Ich glaube, dass wir uns durch unseren Fokus auf maßgeschneiderten Kundenservice und Kompetenz vom Wettbewerb abheben", so Cecilia Hernández, Gründerin und Principal Partner bei Hernández Ugarelli. "Zu unseren Kernwerten gehören Partnerschaft mit unseren Kunden, als wären sie unsere Familie, und die Bereitstellung nahtloser, erstklassiger Dienstleistungen mit Fokus auf das Geschäft der Kunden, nicht unser eigenes."

"Es gibt einen Grund, warum Hernández Ugarelli sehr gefragt ist. Das Team von Cecilia liefert nicht nur höchste Professionalität, sondern verleiht unserer Expertise und Strategie in Lateinamerika auch zusätzliche Tiefe und Breite. Es fügt unserer Steuer- und Rechtspraxis in der Region eine weitere Dimension hinzu", so Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman und Andersen Tax LLC CEO.

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit über 4.000 Fachkräfte weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 130 Standorten vertreten.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190205006074/de/

