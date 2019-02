US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede zur Lage der Nation die Unterstützung der USA für den venezolanischen Gegenpräsidenten Juan Guaidó bekräftigt. "Wir stehen an der Seite des venezolanischen Volkes in seinem edlen Streben nach Freiheit", erklärte Trump am Dienstagabend (Ortszeit). Er verurteile die "Brutalität des Maduro-Regimes", dessen sozialistische Politik Armut und Verzweiflung nach Venezuela gebracht habe, fügte Trump hinzu. In Venezuela tobt ein Machtkampf zwischen der Regierung von Nicolás Maduro und dem von den USA und zahlreichen anderen Ländern unterstützten Parlamentschef Juan Guaidó, der sich vor zwei Wochen zum Übergangspräsidenten erklärt hatte./hma/DP/zb

