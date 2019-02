"Schwäbische Zeitung" zu Fahrverbote:

"Selten kam eine gute Nachricht so gelegen. Die Luft in Stuttgart und anderen Städten Baden-Württembergs ist 2018 besser geworden. Doch sind damit weitere Fahrverbote in der Landeshauptstadt aber keineswegs vom Tisch. Denn noch liegen die Werte vor allem am Neckartor deutlich über dem EU-Grenzwert. Niemand kann heute sagen, wie sie sich bis Sommer 2019 entwickeln. Spätestens dann müssen die Regierungspartner Grüne und CDU entscheiden, ob ab Januar 2020 auch Euro-5-Diesel ausgesperrt bleiben. Wenn bis dahin keine sichtbare Besserung erkennbar ist, wären weitere Verbote verhältnismäßig - das hatten die höchsten deutschen Verwaltungsrichter geurteilt. Bevor Fahrverbote drohten, hat sich kaum etwas bewegt. Erst unter diesem Druck fanden Grüne wie CDU zu pragmatischen Lösungen. Dass es dazu ständig öffentlicher Koalitionsstreitigkeiten bedarf, ist äußerst ärgerlich."/yyzz/DP/he

