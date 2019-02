IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada eröffnet modernes kommerzielles Betriebszentrum in Vaughan (Ontario, Kanada)

Toronto (Ontario), 05. Februar 2019. Drone Delivery Canada (TSX-V: FLT, OTC: TAKOF) (DDC oder das Unternehmen), freut sich bekannt zu geben, dass es seine kommerziellen Betriebe in einer 16.000 Quadratfuß großen Einrichtung in Vaughan (Ontario, Kanada) aufnehmen wird, zumal die kommerziellen Betriebe im Jahr 2019 beginnen.

Wir sind voll und ganz damit beschäftigt, mit den kommerziellen Betrieben zu beginnen, und benötigen ein solides Betriebszentrum, in dem die Missionskontrolle untergebracht ist, um den Flug unserer autonomen Drohnenflotte zu überwachen. Unser Betriebszentrum wird jenem einer kommerziellen Fluggesellschaft sehr ähnlich sein, wobei unsere Software in den aktiven Luftraum integriert werden wird, sagte Tony Di Benedetto, CEO von Drone Delivery Canada.

Das neue kommerzielle Betriebszentrum wird Kapazitäten für bis zu 25 Drohnenbetreiber bereitstellen, um kommerzielle Flüge sowohl in Kanada als auch im Ausland zu überwachen. DDC wird im zweiten Quartal 2019 mit der Einrichtung der neuen Räumlichkeiten beginnen und der Standort wird bis zum dritten Quartal voll einsatzbereit sein.

Das kommerzielle Betriebszentrum bietet eine umfassende Kapazität und Platz für die Entwicklung und Erprobung einiger der Schwerlastdrohnen der nächsten Generation von DDC, von denen manche über Spannweiten von über 25 Fuß und Tragfähigkeiten von 400 Pfund verfügen, und ermöglicht auch die Konsolidierung unserer technischen und kommerziellen Betriebsteams.

DDC wird den Aktionären in Kürze weitere Informationen über die Entwicklung der Drohne mit einer Nutzlast von 50 Pfund, der Falcon, und der Drohne mit einer Nutzlast von 400 Pfund, der Condor, bereitstellen.

Über Drone Delivery Canada

Drone Delivery Canada ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen als Software as a Service (SaaS)-Lösung zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter dem Börsensymbol A2AMGZ gehandelt werden.

