Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zum Auftakt eine Verschnaufpause einlegen. Nach der für viele Börsianer überraschenden Rally am Vortag taxierte der Broker IG den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn um kaum verändert auf 11 360 Punkte. Am Vortag war der Leitindex auf den höchsten Stand seit zwei Monaten geklettert. Damit entpuppt sich das neue Börsenjahr immer mehr zum Jahr eines Erholungsversuchs nach den herben Verlusten 2018.

Von der Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump in der Nacht gingen kaum Impulse für die weltweiten Börsen aus, sagten Beobachter. "Etwas erleichtert könnten Investoren für den Automobilsektor sein, nachdem der Präsident keine Aussagen zu Importzöllen gemacht hat", sagte Analyst Edward Moya vom Broker Oanda.

Ein weiterer Impulsgeber für den deutschen Autosektor könnten die Geschäftszahlen von Daimler sein. Auch der Rückversicherer Munich Re veröffentlicht vor Börsenbeginn die Ergebnisse für 2018./bek/mis

ISIN DE0008469008

