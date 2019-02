The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 8PB XFRA NO0010397581 PARETO BANK ASA NK 12 EQ01 EQU EUR N

CA ICQ XFRA SE0001200015 INVISIO COMMUNIC. AB SK 1 EQ01 EQU EUR N

CA 16E XFRA SE0003491562 EPISURF MEDICAL AB B EQ01 EQU EUR N

CA P0F XFRA SE0003815604 PLEDPHARMA AB EQ01 EQU EUR N

CA 2DN XFRA SE0003950864 CONCENTRIC AB EQ01 EQU EUR N

CA 30S XFRA SE0005794617 SANIONA AB (PUBL) EQ01 EQU EUR N

CA 7M1 XFRA SE0009216278 MIPS AB O.N. EQ01 EQU EUR N

CA BRZ XFRA SE0011116508 BEIJER REF AB B EQ01 EQU EUR N

CA GI11 XFRA US36467X2062 GAMING INNOVATION DL 1 EQ01 EQU EUR N