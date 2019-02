The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US10373QAT76 BP CAP.MK.AM 18-26 BD02 BON USD N

CA XFRA US14149YBE77 CARDINAL HEALTH 15/25 BD02 BON USD N

CA XFRA US149123BX80 CATERPILLAR INC. 12/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US14912L5X53 CATERP.FIN.SER. 2023 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US20030NAF87 COMCAST 2035 BD02 BON USD N

CA XFRA US20030NAM39 COMCAST 2037 BD02 BON USD N

CA XFRA US20030NBD21 COMCAST 12/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US20030NBF78 COMCAST 13/23 BD02 BON USD N

CA XFRA US31428XAU00 FEDEX CORP. 2043 BD02 BON USD N

CA XFRA US59562VAM90 BERKSHIRE HATH.ERGY 06/36 BD02 BON USD N

CA XFRA US59562VAP22 BERKSHIRE HATH.ERGY 07/37 BD02 BON USD N

CA XFRA US59562VAY39 BERKSHIRE HATH.ERGY 2023 BD02 BON USD N

CA XFRA US59562VBD82 BERKSHIRE HATH.ERGY 2043 BD02 BON USD N

CA XFRA USU8936PAR48 TRANSDIGM 19/27 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1900542926 KOREA HOUS.FIN.18/23 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1947924921 EIB 19/22 MTN BD02 BON RUB N

CA CKJ XFRA AU0000003816 CLEARVUE TECH. LTD EQ00 EQU EUR N

CA 0QQ XFRA BMG359471031 FLEX LNG LTD DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 0VZ XFRA CA00489Y4022 ACREAGE HOLDINGS INC. EQ00 EQU EUR N

CA 8CB XFRA CA13765U1012 CANNARA BIOTECH INC. EQ01 EQU EUR N

CA 2HG1 XFRA DK0060945467 5TH PLANET GAMES DK -,50 EQ01 EQU EUR N

CA KP5 XFRA NO0003079709 KITRON ASA NK 0,1 EQ01 EQU EUR N

CA B1T XFRA NO0003095309 TECHSTEP NK 1 EQ01 EQU EUR N

CA N1A XFRA NO0010205966 NAVAMEDIC ASA NK 1 EQ01 EQU EUR N