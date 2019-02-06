FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.02.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA CA49373T1021 KHAN RESOURCES INC.
5MPB XFRA GB00BRTL9B63 MIDATECH PHARMA LS-,00005
S9U XFRA AU000000TAS5 TASMAN RESOURCES LTD.
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XFRA CA49373T1021 KHAN RESOURCES INC.
5MPB XFRA GB00BRTL9B63 MIDATECH PHARMA LS-,00005
S9U XFRA AU000000TAS5 TASMAN RESOURCES LTD.