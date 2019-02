Deutschlands Renommiermarke und der weit teuerste Firmenchef im Lande müssen heute das Signal dafür geben, dass die deutsche Autondustrie wieder Tritt fassen kann. Es ist wichtiger als alle Detailzahlen, die im wesentlichen bekannt sind. Sogar die Bundesregierung bemüht sich um Stabilisierung des ganzen Sektors. Aus der Sicht der Börse waren die Autoaktien noch nie so preiswert und so lange. Abgesehen von kurzen Abstürzen 2009. Was lässt sich daraus machen? Eine sehr lukrative Hebelkombination über Daimler-Optionsscheine auf eine Sicht von 6 Monaten. Bitte lesen Sie dazu die heutige TB-Daily. Sollten Sie diese nicht abonniert haben, lesen Sie sie bei unserem Partner unter www.Boersenkiosk.de.



