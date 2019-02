Der Berentzen-Gruppe ist es im Geschäftsjahr 2018 trotz intensivierter Marketingaktivitäten gelungen, die Profitabilität zu steigern. Nach vorläufigen Berechnungen erzielte der Getränkekonzern bei einem Konzernumsatz von 162,2 Mio. Euro (+1,1 %) ein Konzern-EBIT von 9,8 Mio. Euro (+6,3 %). Die EBIT-Marge verbesserte sich dabei von 5,7 % auf 6,0 %. Im Rahmen der Transformation der Berentzen-Gruppe hin zu einem schlagkräftigen und innovativen Getränkekonzern sind wir im Jahr 2018 ein gutes Stück weitergekommen, erklärte Berentzen-Vorstand Oliver Schwegmann. Für das Geschäftsjahr 2019 rechnet der Berentzen-Vorstand mit weiter steigenden Umsatzerlösen und mit einer Ertragslage auf einem weitgehend ähnlichen Niveau wie im Jahr 2018 - trotz signifikanter Investitionen in qualifiziertes Personal, in Marketing und in die erfolgreiche Lancierung von Innovationen in allen Geschäftsbereichen. Die Berentzen-Aktie bietet auf aktuellem Niveau eine interessante Einstiegschance für langfristig orientierte Anleger.



