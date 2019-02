CENTROTEC Sustainable AG: CENTROTEC Gesamtjahresprognose bestätigt; weiteres Wachstum prognostiziert DGAP-News: CENTROTEC Sustainable AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose CENTROTEC Sustainable AG: CENTROTEC Gesamtjahresprognose bestätigt; weiteres Wachstum prognostiziert 06.02.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Brilon, 6. Februar 2019: Die CENTROTEC Sustainable AG, Brilon, erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 615 Mio. EUR (ungeprüft, Vorjahr 594,5 Mio. EUR). Damit wurde, wie unterjährig präzisiert, die prognostizierte Bandbreite von 600 bis 620 Mio. EUR im oberen Bereich erreicht. Auch das operative Ergebnis (EBIT) wird nach jetzigem Erkenntnisstand, wie erwartet, den unteren Bereich der Prognosebandbreite von 30 bis 32 Mio. EUR erreichen. Beim Finanzergebnis hat sich der negative Trend im vierten Quartal dem Marktumfeld entsprechend fortgesetzt. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 plant CENTROTEC weiteres organisches Wachstum und erwartet einen Konzern-Umsatz in Höhe von 620 bis 640 Mio. EUR. Dabei geht das Unternehmen von weiterem Wachstum auf den internationalen Absatzmärkten und einer Fortsetzung des seit dem Vorjahr zu verzeichnenden Ausbaus der Marktposition am deutschen Heizungsmarkt aus. Zudem wird das Unternehmen weiter in den internationalen Ausbau der Geschäftstätigkeit und die Digitalisierung seiner Produkte und Prozesse investieren. Auf dieser Basis erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr ein EBIT in Höhe von 31 bis 33 Mio. EUR. Der geprüfte Jahresabschluss und Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018 wird am 28.03.2019 veröffentlicht. CENTROTEC Sustainable AG Die CENTROTEC Sustainable AG ist über Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in rund 50 Ländern vertreten. Zu den wichtigsten Konzerngesellschaften gehören Wolf, Brink Climate Systems und Ned Air, die sich im Segment Climate Systems auf Heizungs- Klima- und Lüftungstechnik, darunter Solarthermie-Systeme, BHKW und Wohnungslüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung spezialisiert haben sowie Ubbink und Centrotherm, bei denen im Segment Gas Flue Systems der Fokus auf Abgas- und Luftführungssysteme liegt. CENTROTEC ist damit der einzige börsennotierte Komplettanbieter für Heiz- und Klimatechnik sowie Solarthermie und Energiesparlösungen im Gebäude in Europa. CENTROTEC Sustainable AG, Am Patbergschen Dorn 9, D-59929 Brilon ISIN: DE0005407506, WKN: 540750, Heimatbörse: Frankfurt/ Main; Indizes: Prime All Share, Prime Industrial Für weitere Informationen wenden Sie sich an: CENTROTEC Sustainable AG, Carsten Vogt, Tel.: +49 (0) 2961 96631-103 oder MetaCom GmbH, Georg Biekehör, Tel.: +49 (0) 6181 982 80-30 06.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CENTROTEC Sustainable AG Am Patbergschen Dorn 9 59929 Brilon Deutschland Telefon: +49 (0)2961 96631-0 Fax: +49 (0)2961 96631-100 E-Mail: ir@centrotec.de Internet: www.centrotec.de ISIN: DE0005407506 WKN: 540750 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 772905 06.02.2019 ISIN DE0005407506 AXC0060 2019-02-06/07:30