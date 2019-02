Raiffeisen Bank International AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2018 DGAP-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Raiffeisen Bank International AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2018 06.02.2019 / 07:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. RBI: Vorläufige Geschäftszahlen 2018 - Konzernergebnis von EUR 1.270 Millionen (im Jahresvergleich um 14% gestiegen) - Konzernergebnis inkludiert negative Sondereffekte in Höhe von EUR 159 Millionen aus der Verfeinerung der IFRS-9-Modelle sowie aus Vorsorgen für andere außerordentliche Ereignisse, die nicht in den Risikomodellen abbildbar sind, und EUR 120 Millionen aus dem Verkauf des polnischen Kernbankgeschäfts - Anstieg der Betriebserträge um 4% im Jahresvergleich, unterstützt durch den Zins- und Provisionsüberschuss - Anstieg der Kundenkredite um 4% trotz Verkauf des polnischen Kernbankgeschäfts - CET1 Ratio bei 13,4% (fully loaded), positiver Effekt von 85 Basispunkten im vierten Quartal 2018 infolge des Verkaufs des polnischen Kernbankgeschäfts - NPL Ratio sinkt um 186 Basispunkte auf 3,8%, die NPL Coverage Ratio verbessert sich um 10,6 Prozentpunkte auf 77,7% - Risikokosten verbessern sich um EUR 146 Millionen im Jahresvergleich, Neubildungsquote beträgt 0,21% - Veröffentlichung des Ausblicks am 13. März 2019 im Zuge der Publikation des vollständigen Geschäftsberichts - Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 0,93 je Aktie, Payout Ratio von 24% Erfolgsrechnung in EUR 1-12/2018 1-12/20- Verände- Q4/2018 Millionen vorläufig 17 rung vorläufig Zinsüberschuss 3.362 3.225 4,2% 843 Provisionsüberschuss 1.791 1.718 4,3% 467 Handelsergebnis und Ergebnis 17 37 (53,8)% (3) aus Fair-Value-Bewertungen Verwaltungsaufwendungen (3.048) (3.011) 1,2% (819) Übriges Ergebnis (160) 0 - (74) Abgaben und Sonderbelastungen (170) (163) 4,0% (13) aus staatlichen Maßnahmen Wertminderungen auf (166) (312) (46,9)% (222) finanzielle Vermögenswerte Ergebnis vor Steuern 1.754 1.612 8,8% 167 Ergebnis nach Steuern 1.398 1.246 12,2% 127 Konzernergebnis 1.270 1.116 13,8% 98 Bilanz in EUR Millionen 31/12/2018 31/12/2- Verände- 017 rung vorläufig Forderungen an Kunden 80.866 77.745 4,0% Verbindlichkeiten gegenüber 87.038 84.974 2,4% Kunden Bilanzsumme 140.115 135.146 3,7% Risikogewichtete Aktiva (RWA 72.661 71.902 1,1% gesamt) Kennzahlen 31/12/2018 31/12/2017 Veränderung vorläufig NPL Ratio 3,8% 5,7% (1,9)PP NPL Coverage Ratio 77,7% 67,0% 10,6PP CET1 Ratio (fully loaded) 13,4% 12,7% 0,7PP Eigenmittelquote (fully loaded) 18,3% 17,8% 0,5PP Kennzahlen 1-12/2018 1-12/- Verände- Q4/2018 vorläufig 2017 rung vorläufig Nettozinsspanne 2,50% 2,48% 0,03PP 2,52% (durchschnittliche zinstragende Aktiva) Cost/Income Ratio 57,5% 59,1% (1,5)PP 63,3% Konzern-Return-on-Equity 11,6% 12,2% (0,6)PP 3,1% Ergebnis je Aktie in EUR 3,68 3,34 0,34 0,94 Dividendenvorschlag je Aktie in 0,93 0,62 0,31 - EUR Der Vorstand hat beschlossen, der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018 die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,93 je Aktie vorzuschlagen. Dies ergäbe eine maximale Ausschüttungssumme von EUR 306 Millionen bzw. eine Ausschüttungsquote von 24 Prozent. Die Zahlen wurden noch nicht von den Wirtschaftsprüfern bestätigt. Die Daten für 2017 wurden angepasst, um den Effekt der FINREP-Umsetzung widerzuspiegeln. Der vollständige RBI-Geschäftsbericht 2018 einschließlich sonstiger Details über das abgelaufene Geschäftsjahr und des Ausblicks werden am 13. März 2019 veröffentlicht. Am 14. März 2019 findet der jährliche RBI-Investorentag für institutionelle Investoren und Analysten in London statt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: John Carlson und Zsolt Benkö Group Investor Relations Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien, Österreich ir@rbinternational.com Telefon +43-1-71 707-2089 www.rbinternational.com 06.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A-1030 Vienna Österreich Telefon: +43-1-71707-2089 Fax: +43-1-71707-2138 E-Mail: ir@rbinternational.com Internet: www.rbinternational.com ISIN: AT0000606306 WKN: A0D9SU Börsen: Auslandsbörse(n) Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 772903 06.02.2019 ISIN AT0000606306 AXC0063 2019-02-06/07:31