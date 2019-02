FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - er deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zum Auftakt eine Verschnaufpause einlegen. Nach der für viele Börsianer überraschenden Rally am Vortag taxierte der Broker IG den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn um kaum verändert auf 11 360 Punkte. Am Vortag war der Leitindex auf den höchsten Stand seit zwei Monaten geklettert. Ein Impulsgeber für den deutschen Autosektor könnten die Geschäftszahlen von Daimler sein. Auch der Rückversicherer Munich Re veröffentlicht vor Börsenbeginn die Ergebnisse für 2018.

USA: - GEWINNE - Die Wall Street hat am Dienstag ihre seit Wochen anhaltende Erholung fortgesetzt. Damit trotzte sie dem weiter ungelösten Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie einem möglichen erneuten Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte. Im Fokus stand die letztlich einigermaßen positiv aufgenommene Quartalsbilanz der Google-Mutter Alphabet. Heimische Konjunkturdaten hatten keinen erkennbaren Einfluss auf die Aktienkurse. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,68 Prozent höher bei 25 411,52 Punkten.

ASIEN: - MODERATE GEWINNE - Der japanische Leitindex Nikkei-225 ist am Mittwoch im 0,1 Prozent auf 20 874,06 Punkte gestiegen. Nach der Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation warten die Anleger nun auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die Börsen Chinas blieben wegen des Neujahrsfestes derweil weiter geschlossen.

DAX 11 367,98 1,71%

XDAX 11 370,82 1,46%

EuroSTOXX 50 3215,04 1,57%

Stoxx50 2956,90 1,56%

DJIA 25 411,52 0,68%

S&P 500 2737,70 0,47%

NASDAQ 100 7023,52 0,91%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,46 0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1394 -0,16%

USD/Yen 109,77 -0,16%

Euro/Yen 125,07 -0,33%

ROHÖL:

Brent 62,01 +0,03 USD

WTI 53,71 +0,05 USD

