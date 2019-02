Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Glencore von 360 auf 345 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe seine Ergebnisschätzungen für das vergangene Jahr ein wenig nach unten revidiert, nachdem der Rohstoffkonzern Aussagen zur operativen Entwicklung gemacht habe, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei aber attraktiv bewertet./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 13:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2019 / 13:39 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-02-05/22:55

ISIN: JE00B4T3BW64