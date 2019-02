Die US-Bank JPMorgan hat LafargeHolcim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Dass der schweizerische Zementkonzern laut einem Medienbericht derzeit Optionen für das Geschäft in Afrika und anderen Ländern prüft, begrüßte Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der kolportierte Verkauf der gesamten dortigen Aktivitäten für acht Milliarden US-Dollar wäre sehr attraktiv./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2019 / 16:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

