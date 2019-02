Der entscheidende Grund für die Rally der letzten Wochen ist die dovishe Wende der Fed - man geht nun davon aus, dass es ein engmaschiges Sicherheitsnetz der Fed gibt bzw. einen Powell-Put. Dadurch ist wieder eine Vertrauensseligkeit an die Märkte eingekehrt, die wir so zuletzt 2017 gesehen haben - und die US-Indizes sind derzeit so überkauft wie seit Jahren nicht mehr. Solche Zustände halten nie lange an ...

