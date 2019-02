Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler hat nach einem Gewinneinbruch im Vorjahr seine Dividende gekappt. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Jahr mit 3,25 Euro je Papier 40 Cent weniger Ausschüttung erhalten als im Vorjahr, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Weil der Zollstreit zwischen den USA und China auf die Gewinne drückte und unter anderem Dieselrückrufe, das früher verwendete Kältemittel R134a und die Einführung des neuen Abgas- und Verbrauchsstandards WLTP belasteten, war der auf die Aktionäre entfallende Überschuss um 29 Prozent auf 7,25 Milliarden Euro eingebrochen. Dabei kletterte der Umsatz um 2 Prozent auf 167,4 Milliarden Euro gestiegen.

Die am Kapitalmarkt vielbeachtete Marge in der Pkw-Sparte Mercedes-Benz sank um 1,6 Prozentpunkte auf 7,8 Prozent. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern ging unerwartet kräftig um 22 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro zurück. Der Autokonzern gab neben den Sonderkosten viel Geld für neue Modelle und neue Technik wie Elektroantriebe aus. In der ebenfalls wichtigen Trucksparte lief es hingegen besser als im Vorjahr./men/stk

ISIN DE0007100000

AXC0073 2019-02-06/08:05