DGAP-Media / 2019-02-06 / 07:37 *Anlass des Berichts: Erstempfehlung * *Unternehmen: Resinco Capital Partners (WKN A2H52W) [1]* *Kursziel mittelfristig: 0,50 EUR Kursziel langfristig: 1,00 EUR * *Verstärkung des Managements durch weltweit führenden Immunologen - Resinco bestens für den Cannabis Markt 2.0 gerüstet* Mit heutiger News gibt *Resinco Capital Partners (WKN A2H52W) [1] *die Ernennung von Sir Marc Feldman in den Beirat des Unternehmens bekannt. Resinco hat vor kurzem das von Mr. Feldman mitbegründete Unternehmen ReFormation erworben, das sich mit der weltweit einzigartigen Erforschung von molekularen Cannabis Heilmitteln an der Universität Oxford beschäftigt! Mr. Feldman ist eine absolute Koryphäe in dem Bereich der Immunologie, sprich in der Forschung nach Linderungen von chronischen Entzündungen. Er hat weltweit bekannte Medikamente wie Humira (Mittel gegen Autoimunkrankheiten) oder Remicade (Mittel gegen chronische Darmerkrankungen) erforscht und entwickelt und stellt jetzt sein ganzes Know-How bei der Erforschung von molekularen medizinischen Cannabis Heilmitteln zur Verfügung. Mr. Feldman ebnet so den Weg für eine neue Klasse der von Cannabis abgeleiteten Medikamente zur Behandlung von Schmerzen und anderer Beschwerden. Durch den Eintritt in den Beirat von Resinco, wird er dem Unternehmen helfen rechtzeitig die Entwicklungen auf dem Markt für medizinisches Cannabis zu erkennen und mögliche Chancen besser nutzen zu können. Er wird auch ein wichtiger Berater für das Management der Resinco in Bezug auf zukünftige Investitionen und Patentierungen für die Forschung der erworbenen ReFormation sein. Die Forschung, die Resinco über Mr. Feldman und die Professoren der Oxford Universität betreibt, stellt unserer Meinung im Bereich der medizinischen Cannabis Heilmittel ein absolutes Alleinstellungsmerkmal dar. Kein anderes Unternehmen aus diesem Bereich, kann auf so ein geballtes Fachwissen zurückgreifen und ist auf dem Gebiet der molekularen Forschung so weit vorangeschritten. Wir gehen davon aus, dass allein durch die bereits eingereichten Patente eine Neubewertung des Unternehmens erfolgen wird. Nutzen Sie also die Chance hier noch günstig einsteigen zu können. *100 % Übernahme perfekt - Cannabis Pharmaunternehmen der Universität Oxford mit revolutionärer Entdeckung - Aktie vor starkem Anstieg!* Wir stellten Ihnen in unserer kürzlichen Erstempfehlung das aussichtsreiche Cannabis Pharmamunternehmen *Resinco Capital Partners (WKN A2H52W) [1]* vor. Vor kurzem vermeldete das Unternehmen einen weiteren Meilenstein, man konnte sich weitere 51 % an ReFormation Pharmaceuticals Corp. sichern, welches ein Pharmaunternehmen aus dem Bereich des medizinischen Cannabis ist, mit der Unterstützung der renommierten Universität Oxford, das innovative neuartige Therapien zur Reparatur lebenswichtiger Organe und Stammzellen durch Kombination von Cannabinoiden und einem endogenen Reparaturauslöser entwickelt. Wir erwarten in den kommenden Wochen jede Menge an bedeutenden Newsflow und eine deutliche Kurssteigerung. *Wer unserer Cannabis Empfehlung Namaste (WKN A2DHMB) [2] gefolgt ist, konnte bis zu 1.100 % Wertsteigerung verbuchen. Resinco Capital Partners (WKN A2H52W) [1] bietet Ihnen ähnlich großes Potenzial! Denn Resinco ist mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 16 Mio. CAD extrem unterbewertet!* ReFormation Pharmaceuticals wird von dem Weltklasse-Wissenschaftler, Unternehmensgründer, CEO und Chief Science Officer Professor Jagdeep Nanchahal an der University of Oxford geleitet. Reformation Pharmaceuticals hat eigens ein Molekül (HMGB1) identifiziert, dass die körpereigenen Stammzellen vorbereitet, die Reparatur und Regeneration nach einer akuten oder chronischen Verletzung zu beschleunigen. Mittels Kombination dieses Moleküls und synthetischer nicht psychoaktiver Cannabinoide entwickelt ReFormation Pharmaceuticals eine neuartige Therapie. Des Weiteren ist Resinco Capital Partners (WKN A2H52W) [1] im Branchenvergleich noch sehr günstig bewertet. Denn nicht verwässert stehen bei Resinco gerade einmal 72 Mio. Aktien aus. Die aktuelle Börsenbewertung liegt bei gerade einmal 16 Mio. CAD! Andere Unternehmen im Bereich des medizinischen Cannabis wie Nemus Bioscience (WKN A141YH [3], 66 Mio. CAD) oder Zynerba Pharmaceuticals (WKN A14XCV, 95 Mio CAD) [4] weißen eine weitaus höhere Bewertung auf. Deshalb erwarten wir in wenigen Tagen bereits eine Verdopplung des Aktienkurses. "Diese Akquisition wird ReFormation mit zusätzlichen Ressourcen ausstatten, um wichtige ungelöste medizinische Probleme ansprechen zu können," sagte Prof. Nanchahal von ReFormation. "Die Reparatur wichtiger Gewebeteile wird ein weiterer Nutzen der sachgerechten Erforschung und Entwicklung der medizinischen Wirkungsweisen der Produkte auf Cannabisbasis sein." *Unsere kürzliche Erstempfehlung * *Unglaubliche Rendite-Chance - Oxford Forscher erforscht neue Cannabis Heilmittel! Bereits jetzt in den Cannabismarkt 2.0 einsteigen!* Am 17. Oktober 2018 fiel der Startschuss für einen der größten neuen Märkte in den westlichen Industrieländern. Genau an diesem Tag trat in Kanada das Gesetz zur vollständigen Legalisierung von Cannabis für medizinische und Freizeitzwecke in Kraft. Bereits seit Wochen ist der Cannabis Markt regelrecht explodiert und dies obwohl viele Cannabisunternehmen noch weit davon entfernt sind Umsätze oder Gewinne zu erwirtschaften. Die meisten Unternehmen wie Canopy Growth (WKN A140QA) [5] oder Aphria (WKN A12HM0) [6] setzen dabei auf den Anbau und Verkauf von klassischen Cannabisprodukten wie getrockneten Blüten oder Cannabisölen. Sich in diesem Marktbereich zu positionieren und gegen diese Big Player anzukommen wird zunehmend schwieriger. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht ein Unternehmen zu finden, welches bereits Anwendungsgebiete für den Cannabismarkt 2.0 bieten kann, noch sehr günstig bewertet ist und einen rasanten Anstieg vor sich haben wird. *Wir haben für Sie ein Unternehmen ausfindig gemacht, durch das Sie in eines der fortschrittlichsten Unternehmen in Sachen Cannabisforschung investieren und zukünftig von mehreren Unternehmen im Cannabis Sektor profitieren können!* *Resinco Capital Partners (WKN A2H52W) [1]* ist ein globales Investmentunternehmen, dass sich darauf spezialisiert, Privat- und Aktiengesellschaften sowie Pharmaunternehmen aus dem Bereich medizinisches Marihuana eine frühzeitige Finanzierung zu bieten. Erst vor kurzem konnte Resinco eine 49% Beteiligung an der *ReFormation Pharmaceuticals Corp*. erwerben, einem Cannabis Unternehmen, dass in Oxford nach neuen Cannabis basierten Heilmitteln forscht. Nach unseren Recherchen ist die Forschung nach z.B. einem Heilmittel für Parkinson bisher weltweit einmalig, was auch die Investition der Resinco Capital Partners (WKN A2H52W) [1] so einmalig macht. Resinco Capital Partners (WKN A2H52W) [1] hat derzeit lediglich 72 Mio. ausstehende Aktien und ist noch sehr günstig bewertet. Resinco stellt Partnern im Cannabis Sektor durch weitere Investitionen Wachstumskapital zur Verfügung, damit sich diese am Markt etablieren und einen langfristigen Wert schaffen können. Im Gegenzug erhält Resinco Capital Partners (WKN A2H52W) [1] eine Minderheitsbeteiligung an den jeweiligen Cannabis Unternehmen. Wir sind der festen Überzeugung das aufgrund des herausragenden Cannabis Projekts und den wenigen ausstehenden Aktien der Kurs sehr schnell über die 1 EUR Marke steigen wird. *Andere Unternehmen, die im Bereich der Cannabisforschung tätig sind, wie z.B. GB Sciences (55 Mio. CAD) oder Insys Therapeutics (460 Mio. CAD), sind bereits heute wesentlich höher bewertet! Nutzen Sie also dies einmalige Chance hier von Anfang an dabei zu sein!* *Wer unserer Cannabis Empfehlung Namaste (WKN A2DHMB) [2] gefolgt ist, konnte bis zu 1.100 % Wertsteigerung verbuchen. Resinco Capital Partners (WKN A2H52W) [1] bietet Ihnen ähnlich großes Potenzial! Denn Resinco ist mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 16 Mio. CAD extrem unterbewertet!* *LINK zur 1.100 % Erfolgsstory! [7]* *Kein Update mehr verpassen - Anmeldung zum kostenlosen Newsletter! [8]* *Forschung von Cannabiswirkstoffen steckt noch in den Kinderschuhen - Reformation mit einmaliger Forschung an der Universität in Oxford* ReFormation Pharmaceuticals Corp. ist ein Pharmaunternehmen aus dem Bereich medizinisches Marihuana mit Sitz in Toronto, Ontario. Sein Forschung- und Entwicklungsteam ist an der University of Oxford ansässig. Das Unternehmen konzentriert sich auf eine innovative Vorgehensweise zur Reparatur lebenswichtiger Organe durch Kombination von Cannabinoiden und einem endogenen Reparaturauslöser (HMGB!). ReFormation beruht auf disruptiver Technologie, die eine neue therapeutische Klasse bieten wird. Das Unternehmen hat ein Molekül identifiziert, dass die körpereigenen Stammzellen aus einer breiten Palette an Gewebe vorbereitet, um die Reparatur und Regeneration nach einer akuten oder chronischen Verletzung zu beschleunigen. Die Research-Pipeline des Unternehmens wird weitere bahnbrechende Ergebnisse liefern, die auf Materialzusammensetzung mit Cannabis beruhen und Heilmittel für Krankheiten entwickeln, wofür noch keine vergleichbare Behandlung besteht. *ReFormation Pharmaceuticals wird von einem Weltklasse-Wissenschaftler, CEO und CSO Professor Jagdeep Nanchahal von der University of Oxford geleitet. Die Anwendungsgebiete für Forschung von Professor Nanchahal sind äußerst vielfältig:*

