FRANKFURT (Dow Jones)--Die Preise im internationalen Rückversicherungsgeschäft haben sich zuletzt angesichts der hohen Wettbewerbsintensität nicht bewegt. Wie Weltmarktführer Munich Re mitteilte, blieben die Preise in der Erneuerungsrunde zum 1. Januar 2019 stabil. Hoffnung hat der Konzern für die nächste Erneuerungsrunde.

Zum 1. Januar 2019, dem wichtigsten Termin für Vertragserneuerungen im Jahr, stand bei der Munich Re rund die Hälfte des Nicht-Leben-Rückversicherungsgeschäfts zur Erneuerung an. Das entspricht einem Prämienvolumen von 9,4 Milliarden Euro. Davon wurden 8 Prozent nicht erneuert. Demgegenüber wurde Neugeschäft mit einem Volumen von rund 1,4 Milliarden Euro gezeichnet. Das Geschäftsvolumen, das zum 1. Januar gezeichnet wurde, erhöhte sich damit auf rund 10 Milliarden Euro.

In der nächsten Erneuerungsrunde im April dürfte sich das Marktumfeld verbessern, so Munich Re. Denn dann stünden Verträge aus Regionen mit hoher Schadenfrequenz zur Erneuerung an, wie etwa Japan.

Die Preise in der Rückversicherung sind seit Jahren niedrig. das liegt unter anderem daran, dass viel Kapital, auch von branchenfremden Investoren, in der Branche verfügbar ist.

