Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero hat im abgelaufenen Jahr dank starker Nachfrage im Schlussquartal den Umsatz prozentual gesteigert und den oberen Rand der Zielspanne übertroffen. Bei der operativen Verlust-Marge (EBITDA-Marge) kam der Berliner Online-Essens-Bestell- und Lieferservice mit minus 18 Prozent leicht schlechter heraus als die angepeilten minus 17 Prozent. Das Unternehmen hatte eine zum Vorjahr unveränderte Marge in Aussicht gestellt. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte das MDAX-Unternehmen. Es hatte diese erstmals im Dezember im Rahmen des Verkaufs der drei Deutschlandtöchter Lieferheld, Pizza.de und Foodora an den niederländischen Konkurrenten Takeaway.com.

Im vergangenen Jahr steigerte das MDAX-Unternehmen den Umsatz auf 792 (544,2) Millionen Euro, nominal ein flächenbereinigter Zuwachs von 46 Prozent. Im vierten Quartal stieg der Umsatz einschließlich des Deutschlandgeschäfts nominal um 65,7 Prozent auf 248,2 (149,8) Millionen Euro. Auch die Zahl der Bestellungen und der Bruttowarenwert wuchsen prozentual zweistellig.

Ohne das verkaufte Deutschlandgeschäft stieg der Jahresumsatz auf 687 Millionen Euro, nominal nach Unternehmensangaben ein Anstieg von 65 Prozent, währungsbereinigt betrug der Anstieg 77 Prozent. Damit landete Delivery oberhalb der Zielspanne von 780 und 785 Millionen Euro. Im November hatte Delivery Hero die Umsatzprognose für das Gesamtjahr zum zweitenmal erhöht, als das Unternehmen bereits nach neun Monaten mit 544 Millionen Euro soviel wie im Gesamtjahr 2017 erreicht hatte.

Für das laufende Geschäftsjahr sieht sich Delivery Hero beim Ziel für den Umsatz und den bereinigten operativen Verlust (EBITDA-Verlust) auf Kurs. Hier erwartet das Unternehmen seit Dezember einen Umsatz zwischen 1,08 und 1,15 Milliarden Euro und einen bereinigten EBITDA-Verlust zwischen 270 und 320 Millionen Euro. Das Europa-Segment soll in der zweiten Jahreshälfte den Break-Even erreichen, das Segment MENA nach den zusätzlichen Investitionen ein bereinigtes EBITDA von 70 Millionen Euro erwirtschaften.

Delivery Hero hatte diese Ziele im Rahmen des Verkaufs seiner drei Deutschland-Töchter Lieferheld, Pizza.de und Foodora an ein Konsortium rund um den niederländischen Konkurrenten Takeway.com NV veröffentlicht. Die Transaktion, für die Delivery Hero 930 Millionen Euro erhält, soll im ersten Halbjahr abgeschlossen sein.

Aufgrund der Zuflüsse aus der Transaktion will Delivery Hero 2019 rund 250 Millionen Euro mehr investieren, wie im Dezember angekündigt. Diese sollen die bereits zuvor angepeilten Investitionen von 160 Millionen Euro im Jahresverlauf ergänzen. Delivery Hero erwartet 2019 zusätzliche Umsatzerlöse von 45 Millionen Euro, ab 2020 zusätzlich wiederkehrende Umsatzerlöse von 81 Millionen Euro pro Jahr.

Weitere Gewinnzahlen wird Delivery Hero erst mit dem vollständigen Geschäftsbericht am 25. April veröffentlichen. An Delivery Hero sind der südafrikanische Technologie- und Medienkonzern Naspers Ltd. mit rund 22,75 Prozent und die Berliner Startup-Schmiede Rocket Internet mit etwa 8,4 Prozent beteiligt.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2019 01:41 ET (06:41 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.