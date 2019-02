Der vorgestellte ETF bezieht sich auf einen Strategieindex, der eine synthetische Indexnachbildung des eigentlichen Referenzindex MSCI USA Index (USD) ist und diesen invers abbildet. Wenn also der Referenzindex steigt, so fällt der Strategieindex entsprechend und vice-versa. Folglich können in kurzfristig fallenden Märkten auf diese Weise Kursgewinne erzielt werden.

