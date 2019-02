Morphosys hat ein neues Mitglied im Borad of Directors (Verwaltungsrat) bekannt gegeben. David R. Trexler wird den laufenden Aufbau der US-Tochtergesellschaft von Morphosys mit dem Schwerpunkt auf dem Aufbau der Vertriebskapazitäten des Unternehmens im Hinblick auf die geplante Vermarktung von MOR208 in den USA leiten, so Morphosys in einer Mitteilung. Er wird seine Tätigkeit am 6. Februar 2019 aufnehmen. Er wechselt zu Morphosys von EMD Serono, einem Unternehmen der Merck KGaA, wo er zuletzt als Global Brand Lead, Bavencio und Senior Vice President US Oncology Commercial tätig war. Bei EMD Serono war er für den Aufbau der ersten kommerziellen Organisation der Onkologiesparte von Merck KGaA in den USA und für die erfolgreiche Einführung von Bavencio (Avelumab) für das metastasierte Merkel-Zellkarzinom (mMCC) verantwortlich, so Morphosys weiter.

