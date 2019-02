Nach einer kleiner als erwartet ausgefallenen Dividende für das vergangene Geschäftsjahr haben die Aktien von Daimler am Mittwoch vorbörslich nachgegeben. Sie verloren 1,5 Prozent auf 52,10 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag. Mit 3,25 Euro je Anteilschein blieb die Dividende unter der Konsensprognose von 3,46 Euro.

Ein Händler merkte an, dass nach den jüngsten Gewinnwarnungen und dem zunehmenden Gegenwind für den Automobilsektor etliche Marktakteure zwar mit einer Rückkehr zum niedrigeren Dividendenniveau von 2015 und 2016 gerechnet hätten. Gleichzeitig seien die Papiere jedoch mit einer Dividendenrendite von mehr als 6 Prozent ein "attraktiver Dividendenwert", so dass die Optimisten am Markt enttäuscht sein könnten.

Analyst Jose Asumendi von der US Bank JPMorgan sprach in einer ersten Reaktion zudem von einem verhaltenen Ausblick für 2019./bek/mis

ISIN DE0007100000

