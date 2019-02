Gut laufende Geschäfte vor allem im Schlussquartal haben IT-Dienstleister Bechtle einen Umsatz- und Gewinnsprung im vergangenen Jahr beschert. Zudem profitierte das Unternehmen von seinen jüngsten Zukäufen. Der Umsatz kletterte 2018 nach ersten Berechnungen im Jahresvergleich um über 21 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, wie die im MDax notierte Gesellschaft am Mittwoch in Neckarsulm mitteilte. Der Vorsteuergewinn legte um rund 18 Prozent auf etwa 193 Millionen Euro zu. Damit hat der Konzern die Erwartungen der Analysten erfüllt. Die Marge belief sich damit auf 4,5 Prozent. Bechtle will seine vollständige Jahresbilanz am 15. März vorlegen.

Und die Zukunftsaussichten für Bechtle sehen auch nicht schlecht aus. Denn der Technologiekonzern IBM will möglicherweise einen Teil seiner Servicesparte an das Unternehmen aus Neckarsulm auslagern. Das bestätigte eine Sprecherin von Bechtle am Dienstag. Die Zustimmung der Aufsichtsbehörden für den Deal stehe allerdings noch aus. Zuerst hatte das "Handelsblatt" von den Plänen berichtet./mne/stk

ISIN DE0005158703

AXC0086 2019-02-06/08:58