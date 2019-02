Nachdem er sich zuvor drei Tage beinahe bewegungslos präsentierte, stieg der DAX gestern auf ein neues Jahreshoch. Dieses liegt nun bei 11.371 Punkten. Nur knapp darunter ging er schließlich auch mit einem Plus von 1,7 Prozent aus dem Handel.



Marktidee: Aixtron. Die Aktie von Aixtron hat ein schwaches Jahr 2018 hinter sich. Auch zu Beginn von 2019 war zunächst wenig Schwung zu sehen. In den vergangenen Tagen hat sich das geändert. Der Kurs zog kräftig an und markierte gestern ein Neun-Wochen-Hoch. Das kurz- bis mittelfristige Chartbild hat sich dadurch aufgehellt.