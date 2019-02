Nach der Börsenrally am Vortag hat der Dax am Mittwoch eine Verschnaufpause eingelegt. Kurz nach dem Handelsstart sank der deutsche Leitindex um 0,28 Prozent auf 11 335,72 Punkte. Ein wenig auf der Stimmung lasteten die Geschäftszahlen des Autobauers Daimler. Am Vortag noch war das deutsche Börsenbarometer Dax auf den höchsten Stand seit zwei Monaten geklettert. Das neue Jahr steht damit weiterhin im Zeichen eines Erholungsbeginns nach den herben Verlusten 2018.

Der MDax , der Index für mittelgroße Unternehmen, zeigte sich am Mittwoch mit plus 0,01 Prozent auf 24 105,52 Punkte stabil. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor zugleich 0,19 Prozent auf 3209,09 Punkte./ck/mis

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

AXC0103 2019-02-06/09:21