Nach dem Rückzug von der Börse ist die einstige Glamournummer im PC-Geschäft wieder als Nr. 3 im Weltmarkt für PCs in New York offiziell notiert, nach HP und Lenovo. Das wird kein Rennen aber eine wahrscheinlich zu beachtende Größe, nachdem der weltweite PC-Markt sich stabilisiert hat. Details in Kürze.



