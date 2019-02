Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-02-06 / 09:30 MagForce AG ruft _,NanoTherm(R) Therapy School'_ ins Leben und feiert gelungenen Auftakt mit erfolgreicher erster Trainingseinheit · _MagForce veranstaltet erstmals praxisorientiertes, einzigartiges und vielseitiges Anwendungstraining für den Einsatz der NanoTherm Therapie zur Behandlung von Hirntumoren_ · Das Trainingskonzept wurde in enger Zusammenarbeit mit den führenden Experten Prof. Dr. Walter Stummer, PD Dr. Dr. Oliver Grauer, Universitätsklinikum Münster, und PD Dr. Johannes Wölfer, Hufeland Klinikum GmbH Mühlhausen, entwickelt *Berlin und Nevada, USA, 06. Februar 2019* - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanotechnologie führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie, freut sich, den erfolgreichen Auftakt seiner neuen "_NanoTherm(R) Therapy School_" bekannt zu geben - einer Reihe umfassender Anwendungstrainings, bestehend aus drei aufeinander aufbauenden Modulen. Ziel ist es, Chirurgen in der Verwendung der innovativen NanoTherm Technologie des Unternehmens zu zertifizieren. Den Anfang bildete Ende Januar 2019 in Berlin das "Modul A - der Basiskurs". Die _NanoTherm(R) Therapy School_ richtet sich an Mediziner und medizinisches Fachpersonal aus dem Bereich der Neuroonkologie und möchte den Teilnehmern eine Einführung in die Theorie sowie die praktischen chirurgischen Anwendungsschritte, die für den erfolgreichen Einsatz der NanoTherm Technologie zur Behandlung von Hirntumoren erforderlich sind, bieten. Durch das praktische Training der neu erworbenen Fertigkeiten am anatomischen Präparat können sich die Teilnehmer unter weitestgehend realen OP-Bedingungen in einer stressfreien Umgebung mit dem Verfahren und den dafür eingesetzten klinischen Geräten vertraut machen. Der modulare Aufbau der _NanoTherm(R) Therapy School_ ermöglicht es den Teilnehmern sich das nötige Wissen und Verständnis für MagForces NanoTherm Technologie in drei logisch aufeinander abgestimmten Einheiten anzueignen, beginnend bei der Basis-Anwendung (Nanopasting) über fortgeschrittene Techniken bis hin zu experimentellen Applikationsformen im abschließenden Modul C. Der praktische Teil des Kurses wird durch Vorträge, die sich auf die unmittelbar praxisrelevanten Aspekte beschränken, sowie Präparations- und OP-Videos ergänzt. Die instrumentelle Ausstattung entspricht modernster OP-Technik. Das Trainingskonzept der _NanoTherm(R) Therapy School_ wurde in enger Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Walter Stummer und PD Dr. Dr. Oliver Grauer vom Universitätsklinikum Münster sowie PD Dr. Johannes Wölfer vom Hufeland Klinikum GmbH Mühlhausen entwickelt, die ihre längjährige Erfahrung mit der NanoTherm Therapie zur Behandlung von Hirntumorpatienten mit einbringen. Die Betreuung im Verhältnis drei Kursteilnehmer zu einem Dozenten und einem Techniker garantiert maximalen Lernerfolg. "Der Einsatz von Simulationstrainings in der medizinischen Aus- und Weiterbildung ermöglicht es, Wissen und neue Fähigkeiten effizient in einer sicheren und bildungsorientierten Umgebung zu erwerben. Die Möglichkeit, sich mit einer neuen Methode in einer stressfreien, aber weitestgehend realistischen Umgebung vertraut zu machen, ist ein großartiger Weg, Mediziner mit einer neuen Behandlungsoption vertraut zu machen. Das ist von enormer Bedeutung um sicherzustellen, dass Patienten die höchtsmögliche Qualität erfahren, wenn sie sich in Behandlung begeben", *sagte Prof. Dr. Walter Stummer, Direktor der Abteilung für Neurochirurgie am Universitätsklinikum Münster.* *Prof. Dr. med. habil. Jan-Peter Warnke, Chefarzt der Abteilung Neurochirurgie, Paracelcus Kliniken, Klinik Zwickau, und Teilnehmer des Moduls A fügte hinzu:* "Innovation ist in der Medizin äußerst wichtig und hat unseren Patienten gute Dienste geleistet. Die entsprechende Aus- und Weiterbildung im Umgang mit neuen Technologien und Techniken ist ein enscheidender Faktor, um unsere Standardbehandlungspläne weiterzuentwickeln. Praktische Schulungen wie die NanoTherm(R) Therapy School von MagForce, die es den Neurochirurgen erlauben, sich in die Methode einzuarbeiten und die erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln, sind daher sehr zu begrüßen. Die Mischung aus akademischem und praktischem Know-How, gepaart mit der langjährigen Erfahrung der Dozenten und Referenten mit dieser Methode, zeichnen diesen Kurs aus. Der Einsatz neuer Lehrmethoden für fortschrittliche Technologien trägt dazu bei, das herausragende Erfindungen auch beim Patienten ankommen." Für weitere Informationen zur _NanoTherm(R) Therapy_ School kontaktieren Sie bitte: Dipl.-Ing. Tobias Hanitsch (thanitsch@magforce.com) Marcel Pilz (mpilz@magforce.com) *Über MagForce AG und MagForce USA, Inc.* Die MagForce AG, gelistet im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumoren über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte über eine EU-weite Zertifizierung für die Behandlung von Hirntumoren. Bei MagForce, NanoTherm, NanoPlan und NanoActivator handelt es sich um Marken der MagForce AG in verschiedenen Ländern. *Weitere Informationen erhalten Sie unter: *www.magforce.de [1] *Erfahren Sie mehr über unsere Technologie: *video (You Tube) [2] *Bleiben Sie auf dem Laufenden und tragen Sie sich auf unsere *Mailing List [3] *ein.* *Disclaimer* Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. *Kontakt:* Barbara von Frankenberg Vice President Communications & Investor Relations T +49-30-308380-77 E-Mail: bfrankenberg@magforce.com Sprache: Deutsch Unternehmen: MagForce AG Max-Planck-Straße 3 12489 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 308 380 0 Fax: +49 (0)30 308 380 99 E-Mail: info@magforce.com Internet: www.magforce.com ISIN: DE000A0HGQF5 WKN: A0HGQF Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange

