6.2.: Herta Stockbauer läutet die Opening Bell für Mittwoch. Die Vorstandsvorsitzende gewann mit ihrer BKS 2018 den Number One Award für das börsliche Upgrade via Kapitalerhöhung http://www.bks.at https://boerse-social.com/numberone/2018 hthttps://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 5.2.: Marina Konrad-Märk läutet die Opening Bell für Dienstag. Als Head of Corporate Communications bei Zumtobel informiert sie laufend über neue Projekte, Deals und Messages des Beleuchtungskonzerns https://www.zumtobelgroup.com/ https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 4.2.: Stefan Doboczky läutet die Opening Bell für Montag. Der CEO der Lenzing AG darf für das Jahr 2018 den Number One Award für die nachhaltigste Aktie im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...