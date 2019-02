MANNHEIM (dpa-AFX) - Beim Schmierstoff-Hersteller Fuchs Petrolub gibt es bald einen Wechsel im Aufsichtsrat. Der seit 2011 amtierende Aufsichtsrat Jürgen Hambrecht werde mit Ablauf der Hauptversammlung am 7. Mai 2019 sein Amt niederlegen, teilte die im MDax notierte Gesellschaft am Mittwoch in Mannheim mit. Sein Nachfolger soll der ehemalige BASF-Vorstandsvorsitzende Kurt Bock werden. Bock hatte bis Anfang Mai 2018 den Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen geleitet. Sein Vorgänger dort war auch Hambrecht./mne/stk

ISIN DE0005790430

AXC0126 2019-02-06/10:26