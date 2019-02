Nach dem Aus von Borussia Dortmund im DFB-Pokal gegen Werder Bremen haben die Aktien des Bundesligaspitzenreiters am Mittwoch nachgegeben. Sie büßten 4,6 Prozent auf gut 9 Euro ein. Ein Händler sprach allerdings von "Gewinnmitnahmen nach dem zuletzt guten Lauf" der Papiere. Diese hatten vom Tief Ende vergangenen Jahres um fast 24 Prozent zugelegt.

Wirtschaftlich sei der DFB-Pokal für die Borussen "vernachlässigenswert", sagte der Händler. Der BVB sei in der lukrativen Champions League "bestens unterwegs" und sportlich spiele die Konzentration auf die Königsklasse und die Bundesliga den Dortmundern eher noch in die Karten. Den nächsten Kursimpuls für die Aktie könnte das Achtelfinal-Hinspiel in der Champiosn League bei Tottenham Hotspur in der kommenden Woche geben./bek/mis

