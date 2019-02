"Die vereisten Staaten von Amerika" titelte "Zeit Online" unlängst. Die USA wurde in den vergangenen Tagen von einer extremen Kältewelle heimgesucht. Stellenweise wurden Temperaturen von deutlich unter minus 30 Grad Celsius gemessen. Stichwort Auftausalz. Dieses ist nach Informationen von K+S eine wirksame Mischung aus reinen, feinen und groben Salzkristallen. Während die feinen Kristalle für eine sofort einsetzende Tauwirkung sorgen würden, garantierten die gröberen Kristalle die erforderliche Langzeitwirkung bei dickeren Eis- und Schneeschichten. K+S ist laut Medienberichten der größte Salzproduzent der Welt. Ein gutes Voreinlagerungs-Geschäft für Auftausalz in Nordamerika führte zu einem Umsatzplus von 14 Prozent im dritten Quartal des letzten Geschäftsjahres. Und auch in diesem Jahr dürfte das Geschäft mit Auftausalz laufen. Denn nach diesem extrem harten Winter werden sich die Amerikaner auch für den kommenden Winter wappnen.

Probleme gelöst?

Der andere Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit von K+S liegt in der Produktion von Düngemitteln. Nach abwasserbedingten Unterbrechungen ...

