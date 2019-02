Hamburg (ots) -



InnoGames, Deutschlands führender Entwickler und Publisher von Mobile- und Online-Spielen, hat heute Kennzahlen für das Jahr 2018 bekanntgegeben. Im Einklang mit der Entwicklung der letzten 12 Jahre konnte das Unternehmen die Umsätze 2018 erneut auf ein neues Rekordhoch steigern. Wachstumstreiber waren vor allem mobile Apps, die ein Umsatzplus von 37 Prozent verzeichneten. Wie in den Vorjahren hat InnoGames auch die EBITDA Marge gesteigert und damit erneut Effizienz und Nachhaltigkeit im kompetitiven Markt der Online-Spiele bewiesen.



"Unsere Vision ist es Games zu entwickeln, die Spielern auf der ganzen Welt jahrelangen Spielspaß bieten. 2018 war ein weiteres herausragendes Jahr für InnoGames. Der Schlüssel zu unserem Erfolg lag einmal mehr in unseren großartigen Spielen und den Teams hinter ihnen. Besonders stolz sind wir auf unser starkes Wachstum im mobilen Markt und ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen Spielern und jedem, der zu diesem Erfolg beigetragen hat, zu danken. Mit unserem datengetriebenen Ansatz, unseren hervorragenden Live Operations und fortlaufenden inhaltlichen Updates haben wir sowohl die Zahl der täglich aktiven Nutzer als auch die gesamte Spielzeit über unser gesamtes Portfolio auf beeindruckende 756 Millionen Stunden in 2018 steigern können", erklärt CEO Hendrik Klindworth.



Wie in den vergangenen Jahren zählten die USA, Deutschland und Frankreich zu den umsatzstärksten Märkten. Das starke Wachstum im mobilen Markt ist vor allem auf den Erfolg der mobil verfügbaren Versionen von Forge of Empires, Elvenar und InnoGames' neuesten mobilen Titel Warlords of Aternum zurückzuführen. Von allen Märkten war der Anteil mobiler Umsätze in den USA mit knapp 50 Prozent am höchsten.



"Ein weiterer Meilenstein in diesem Jahr war der 15. Geburtstag von Die Stämme, der eine echte Leistung im schnelllebigen Umfeld der Online-Spiele bedeutet. Wir haben das Spiel gelauncht bevor wir das Unternehmen InnoGames gegründet haben und freuen uns sehr über die große Loyalität unserer Spieler. 2019 haben wir neue Mobile-Games in Vorbereitung und arbeiten weiter an der Optimierung unsere Live-Spiele, um das Wachstum von InnoGames weiterhin nachhaltig voranzutreiben", so Klindworth.



Über InnoGames



InnoGames ist Deutschlands führender Entwickler und Publisher von Mobile- und Online-Spielen. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg ist vor allem für Forge of Empires, Elvenar und Die Stämme bekannt. Warlords of Aternum ist InnoGames' erstes nur mobil verfügbare Spiel, ein rundenbasierter Strategietitel in einem Fantasyreich. InnoGames' gesamtes Portfolio umfasst sieben Live-Spiele und mehrere Mobile-Games in der Produktion. Als Hobby gestartet beschäftigt InnoGames heute mehr als 400 Mitarbeiter aus über 30 Nationen, die das Ziel verfolgen, einzigartige Spiele zu schaffen, die Spielern aus der ganzen Welt jahrelangen Spielspaß bieten.



