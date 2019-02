Hannover (www.anleihencheck.de) - Die gute Stimmung am Aktienmarkt hat am Dienstag über weite Strecken für weitere Einbußen am deutschen Anleihenmarkt gesorgt, so die Analysten der Nord LB.Erst am Tagesende habe sich das Blatt gedreht. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei auf 165,49 (165,28) Zähler geklettert. Im Gegenzug sei die Rendite der zehnjährigen Anleihe auf 0,17% (0,18%) gefallen. Der Stimmungsindikator für das Service-Segment der US-Wirtschaft habe dem US-Anleihenmarkt zu anziehenden Kursen verholfen. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen hätten z.B. um 5/32 Pkt. auf 103 19/32 Pkt. zugelegt. Sie hätten mit 2,70% (2,72%) rentiert. (06.02.2019/alc/a/a) ...

