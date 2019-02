Paris (www.anleihencheck.de) - Am US-Anleihemarkt hat sich das Blatt gewendet, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate".Die Auswirkungen des seit Monaten andauernden Handelsstreits zwischen den USA und China bekämen beide Volkswirtschaften mittlerweile deutlich zu spüren. Die Konjunktursorgen hätten sich durch die jüngsten Handelsdaten Chinas manifestiert. 2018 habe die US-Notenbank (FED) insgesamt vier Leitzinsanpassungen vorgenommen und zwei weitere für 2019 angekündigt. Doch würden die Märkte mittlerweile, wenn überhaupt, dann nur noch mit einer Zinserhöhung rechnen. Der T-Note Future, der die Entwicklung 10-jähriger US-Staatspapiere widerspiegele, habe zuletzt kräftig angezogen und dabei den seit Juli 2016 etablierten Abwärtstrend nach oben verlassen. Im Anschluss sei es bis an das Tief aus dem Jahr 2016 bei rund 123 Dollar gegangen, ehe dem T-Note Future die Puste ausgegangen sei. Könne der Widerstand nach oben durchbrochen werden, sei sogar Platz bis zum Hoch aus dem Jahr 2017 bei etwa 128 Dollar. Die aktuelle Konsolidierung habe zunächst noch Abwärtspotenzial bis zum August-Hoch bei 120,70 Dollar. (Ausgabe Februar 2019) (06.02.2019/alc/a/a) ...

