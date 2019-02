Daimler-Aktie: Genau der richtige Zeitpunkt?

Nach den jüngsten Negativschlagzeilen, die uns aus der Autobranche erreichten, war es nun keine große Sensation, dass Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) mit seinem 2018er-Gewinn nicht gerade überzeugen konnte. Viel enttäuschender ist der Umstand, dass die Lage noch eine Weile brenzlig bleiben sollte. Doch selbst dies muss kein Weltuntergang sein.

Im Vorjahr lag die in der Branche viel beachtete operative Marge im Daimler-Automobilgeschäft bei 7,8 Prozent. Damit wurde der Zielkorridor von 8 bis 10 Prozent verfehlt. Für 2019 stellt das Management mit 6 bis 8 Prozent sogar einen noch niedrigeren Wert in Aussicht. Noch-Konzernchef Dieter Zetsche sprach sogar von einem "äußerst" herausfordernden Umfeld für 2019. Selbst mit neuen Sparmaßnahmen glaubt man bei Daimler, es erst in 2021 wieder in den Zielkorridor von 8 bis 10 Prozent zu schaffen.

