Dax aktuell: Verpassen Sie den Aufsprung nicht!

Die Performance der vergangenen Handelswoche hat dem Dax weitere, wenn auch leichte Kursgewinne zuteilwerden lassen. Mit dieser Entwicklung konnte der deutsche Leitindex meine jüngste Sichtweise sehr genau nachvollziehen. Das schöne Wetter sollte sich auch an den folgenden Wochen weiter fortsetzen; kleinere Korrekturen wie immer inbegriffen. Auch wenn der Blick ein positives Bild vermittelt, bleibt der Index in den Klauen der seit drei Jahren laufenden Korrektur. In meiner jüngsten Langzeitausgabe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...